LONČAR: Najoštrije osuđujem psovanje majke predsedniku

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da ako mi živimo u svetu, gde neki, kako je kazao, nazovi novinar psuje majku predsedniku, vređa ga i nemate ni jednu osudu ni jednog udruženja.

- Nemate osudu bilo kog novinara i to prolazi dva dana - rekao je Lončar i dodao:

- I ako ćete vi meni da objasnite da je to normalno i da mi živimo u normalnom društvu i onda se ni ne čudimo oko vakcinacije. Ja to najoštrije osuđujem. Ja ne želim da živim u takvom sistemu gde to tako može, ako vi to možete da radite predsedniku, njegovoj majci koja je živa, do juče njegovoj deci, ljudi čemu to vodi, šta da očekujemo mi koji nismo predsednici, koji smo obični građani, pa šta vi možete, da me bijete jer vam se ja ne sviđam, jer vam se ne sviđa moje odelo ili kako izgledam, ja nigde nisam video reakciju.