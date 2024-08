Vučić: Lek za decu leptire stiže 13. ili 14. avgusta u Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je veceras da će lek za "decu leptire" biti dostupan u Beogradu najkasnije do 13 ili 14. avgusta i da lečenje po detetu košta 600.000 evra.

"To lečenje košta 600.000 evra. Reč je o kremama za opekotine, ako se ne varam. Nisam lekar, ali sam se raspitao i spremao se za to. I to će biti dostupno najkasnije od 13. ili 14. avgusta ovde u Beogradu. Za jedno dete košta 600.000 evra. Ima dece za koju smo izdvojili i dva miliona evra", rekao je Vučić na pitanje da prokomentariše optužbe iznete u opozicionim medijima da država ne pruža adekvatnu pomoć deci oboleloj od bulozne epidermolize i da je lek za dvoje dece odobren, ali da još ne stiže.

On je istakao da je sve to država Srbija uvek obezbeđivala.

"Sve to što pričate kako se skuplja okolo na okolo za decu, uglavnom niko ništa nije skupio. To vam je kao kad neki klubovi košarkaški pričaju o tome kako navijači plaćaju porez", rekao je on i dodao da mu je što se tiče 'dece leptira', i toga koliko je Srbija uložila novca sramota da odovora na komentare da država ne čini ništa.

On je najavio da će sutra ministar zdravlja Zlatibor Lončar predstaviti tim najstručnijih lekara iz različitih oblasti koji će da brinu o tome da li litijum može da utiče na zdravlje.

"Naš tim koji će da brine i povodom eventualnog rudarenja, o zdravlju ljudi, da odgovori na svako pitanje, da čuva zdravlje naših ljudi. Da ljudi vide da su to imena od autoriteta, od ugleda, koji se neće igrati svojom karijerom, već koji će itekako da pokažu brigu za ljude u našoj zemlji", rekao je Vučić.

On je podsetio i da od 1. septembra kreće akcija preventivnih pregleda za građane iznad 40 godina.

"Mislim da preko 70 dosto ljudi umire od kardiovaskularnih i onkološnih problema. Da izvršimo prevenciju, da sačuvamo što više ljudi i života", naveo je Vučić.

Dodao je da će pregledi trajati i vikendom.

Sistematski pregledi za decu biće ponovo uvedeni, istakao je Vučić, navodeći da država time želi da pomogne roditeljima da na najbolji mogući način uradi "ono što je posao države".

"Tu ulažemo ogroman novac, za infrastrukturu, sve vrste lekova koje nabavljamo, lečenje, to je preko 4,6 ili 4,7 milijardi, ali na to vam nikad nije žao da potrošite novac", rekao je Vučić.

On je nakon obilaska radova na izgradnji dečije bolnice Tiršova 2, rekao da sadašnja vlast ispuni ono što obećava i naveo je da je ponosan na ono što ostavljaju generacijama koje dolaze.

"Ja sam ponosan na naše rezultate, na ono što ostavljamo našoj deci, na ono što ostavljamo našim starima, na ono što ostavljamo i generacijama koje dolaze", rekao je Vučić, odgovorajaći na pitanje novinara da li je večeras došao na gradilšte da "pozira" medijima, kao što to tvrde iz stranke Slobode i pravde, koji su naveli da je on još 2022. obećao otvaranje Tiršove 2.

"Pa to je u redu. Oni su (opozicija) obećali još 2002. pa nisu ni počeli. A mi kad obećamo da ćemo nešto da uradimo, onda to napravimo. Nisam mnogo lep da bi mi fotografisanje donelo nešto. Nisam ni zgodan kao što su oni, ni pametan kao što su oni. Ali sam mnogo marljiviji i uticao sam da se napravi sistem zdravih javnih finansija u našoj zemlji. Da možemo da finansiramo i da uradimo sve ono što oni nisu ni pomislili da počnu", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li će i ubuduće radnici raditi u tri smene na gradilištu bolnice i da li je moguće da ona bude završena pre roka, odnosno 2027. godine, Vučić je odgovorio da će država pokušati da je završi pre početka Ekspo izložbe 2027. godine, odnosno pre 1. maja.

"Radiće sve dok je lepo vreme, sve dok može da se radi, radiće se u svim smenama...moraju da idu brže i više ispred vremena, da bismo mogli da kalkulišemo u budućnosti. Odnosno, doći će loši dani i doći će hladno vreme, biće kišnih dana, biće svega kada će rad biti otežan, ali da ipak možemo da završimo u ovim okvirima u kojima sam govorio", rekao je Vučić.

Dodao je da će posle toga i nivo sveukupne dečje zaštite u našoj zemlji biti mnogo bolji i na mnogo višem nivou.

On je najavio da će narednih dana redovno obilaziti važna gradilišta, koja rade u drugoj i trećoj smeni.



Autor: Jovana Nerić