MASKE OBAVEZNE ZA SVE SEM ZA BAJDENOVE? Snimak iz restorana u Vašingtonu pokazuje nemar predsednika SAD (VIDEO)

Čini se da video objavljen na Tvitteru prikazuje Bajdenove bez maske kako prolaze kroz italijanski restoran dok ih prate maskirani agenti tajnih službi.

Izveštaj o bazenu Bele kuće potvrdio je da su Boni večerali u restoranu.

Na drugim snimcima objavljenim na Tviteru takođe se vidi kako Bidens napuštaju restoran, takođe bez maski.

Prema veb stranici restorana, svi kupci moraju nositi masku osim za vreme večere.

„Prema uputstvima CDC -a i izvršnoj naredbi gradonačelnice DC -a Mjurijel Bouser, svi pojedinci stariji od 2 godine moraju nositi masku u zatvorenom prostoru, bez obzira na status vakcinacije. Maske se uvek moraju nositi u našim restoranima, osim dok jedete i pijete. Hvala na razumevanju."

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw