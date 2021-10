HTELI DA UNIŠTE PROJEKAT VREDAN PREKO 3.000.000 funti! Uhapsili umetnicu robota i optužili je za ŠPIJUNAŽU iz ovog razloga!

Pre dve godine grupa stručnjaka za robotiku i umetnost, programera i psihologa napravila je umetnicu robota nazvanu Ai-Da (Ej-Da).

Ovaj projekat je težak više miliona funti konstantno se nadograđuje sa napretkom veštačke inteligencije, dok se njeni robotski radovi izlažu na izložbama.

Kako je za medije rekao Ejdan Meler, vlasnik galerije i menadžer projekta razvoja Ai-Da, umetnicu robota napravili su kako bi upozorili na opasnost od iskorištavanja tehnološkog razvoja, odnosno potencijalnog negativnog smera u kom bi se mogla razviti tehnologija i veštačka inteligencija. Melerova ideja je da ona podstakne javnost i stručnjake na rasprave i dublja razmišljanja o tehnologiji, VI i njihovom uticaju na svet. Naravno, Ai-Da je magnet za medije, gostovala je i na TEDx, a njeni se radovi izlažu u galerijama i na posebnim izložbama.

Meler je tako dogovorio izlaganje njenih radova ove nedelje u Egiptu u sklopu izložbe "Forever is Now" na kojoj će izlagati neki od vodećih egipatskih i međunarodnih umetnika. Svoju skulpturu pokazaće i umetnica robot, ali put do izložbe za nju i Melera bio je prilično stresan. Verovali ili ne, ona je u Egiptu zadržana, odnosno kako su neki mediji preneli - uhapšena pod optužbama za špijunažu.

Naime, kako je reč o robotu, jasno je da je sastavljena od različitih komponenata, čipova i slično, a carinicima je bilo sumnjivo što ima modem i na umesto očiju - kamere. Zbog toga su posumnjali u špijunažu pa su robot i Meler zadržani pod nadzorom dok se situacija ne reši. Mogu joj isključiti modem, ali ne mogu joj iiskopati oči, komentarisao je Meler situaciju u kojoj se našao za The Guardian naglasivši kako su njene oči, odnosno kamere, ključne za njene radove i dodao: Izgledala bi čudno bez njih.

Srećom, na kraju nije bilo potrebe za vađenje očiju, tj. kamera jer je reagovala britanska ambasada koja je rešila problem pa je umetnica robot mogla da izađe iz zatvora i na kraju će ipak izlagati na egipatskoj izložbi.

