Razvezali jezik!

Natalija i Sani Trik Fx su večerašnji gosti u emisiji 'Pitam za druga' čiji su voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda. Natalija i Sani su progovorili o ljubavi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza za koju su istakli da je samo jedna obična farsa, ali su progovorili i prošlosti Đuričićeve.

- Šta mislite o Gastozu i Anđeli, oni od ukućana kriju svoju vezu - rekao je Joca.

- Ja mislim da Anđela uopšte nije zainteresovana za Gastoza. Mislim da ona sebi samo pravi priču, da bude stalno u nekoj akciji. Ja Gastoza volim, on je super lik, ali nije njen tip. Što se tiče njega mislim da on jeste zaljubljen u nju, što vidimo svaki put kad popijemo - rekao je Sani.

- Meni oni toliko lepo izgledaju da ja ne želim da verujem da je to farsa - rekao je Panda.

- To je farsa sa njene strane, meni je njega žao - rekla je Sani.

- Ja njega poznajem privatno i on je stvarno ovakav. Ne možete u njegovom društvu da sedite, a da se ne smejete - rekla je Natalija.

- On dok se ne zaljubi je lud kao struja - rekao je Sani.

- Realno, šta je sve uradio za Anđelu neko bi na njenom mestu odlepio. Ja se slažem da se Anđeli ne sviđa Gastoz, već je sve samo jedna obična farsa. Ona mora da se izvadi ako je on svojom pažnjom i humorističnom stranom ne osvoji. Ljudima je potreban tamo zagrljaj - rekla je Natalija.

- Je l' verujete Gastozu kada kaže da ga ne zanima Anđelina prošlost? - upitao je Joca.

- Da, on je takav i ne zanima ga to. On kad se zaljubi više ga ništa ne zanima - rekao je Sani.

Autor: N.P.