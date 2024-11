Evo da li ih je ugrozio!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Katarina Samardžić Keti i Aca Kockar odgovarali su poslednji na Jocina pitanja.

- Keti, šta te je najviše razočaralo kod Ace - pitao je Joca.

- Nije me razočarao, kažem svašta u afektu. Ego mi je veliki, kao i njegov, pa sve to dođavola. Bilo je peckanje, pa sam videla da se šalje neka pogrešna slika napolju. Neke stvari nismo videli istim očima. Imam problem sa autoritetom, a on kaže da ga nije namerno nametnuo - rekla je Keti.

- Aco, šta je tebe razočaralo - upitao je Joca.

- Zauzela je stranu nekog drugog, a ne partnera. Ako si ostavila nekog, treba sa mnom da se grliš, a ne sa nekim trećim - rekao je Aca.

- Mnogi kažu da vam je Gastoz uništio odnos - rekao je Joca.

- Ne mislim da je uništio, ali mogao je to bolje da odigra, kako bi zaštitio nju - kazao je Aca.

Autor: Iva Stanković