Jedinstvene su u Tetovu: Trudna Milica progovorila o prijavi koju je dobila od Sofijine mame, urnisala Janićijeviće kao nikad (VIDEO)

Razvezala jezik i ne staje!

Voditelj Darko Tanasijević u studiju razgovarao je sa Milicom Veličković pred njen ulazak u "Elitu" i suočavanje sa Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević.

Oni su razgovarali i o Sofijinoj mami Brankici Janićijević, koja je protiv Milice podela prijavu.

- Ništa se nije novo desilo, videla sam da je zatvorila salon. Nisam ja kriva, ćerka ti je najomraženija osoba na najgledanijoj televiziji i šta je očekivala da je pitaju: "Da li možemo da zakažemo termin?". Ja nju ne krivim. Otkad je to počelo da se dešava, kako kažu Terzići i Janićijevići, pa su nestali sa portala, iznerviralo me je što je rekla da je njena ćerka vernica, ja sam ljubomorna. Odakle je ideja tako da me komentariše? Zna se kako ja mogu da komentarišem, a retko ko može da izdrži. Ja imam u telefonu kad sam završila na storiju kod "Jedinstvene", jedinstvene su u Tetovu. To kad ja idem da radim kao animir dama, pa povedem svoju mamu da upozna momke - govorila je Milica.

- Kad pričamo o Sofijinim rečenicama, šta te je najviše živicralo? - upitao je Darko.

- Nervira me to kvarno, a to njeno konstantno mrmljanje u bradu... Veridba 10 dana, pa da me ne zna, a onda me je prepoznala kao da sam Sveta Petka koja joj je došla u snu. Mrzim lažove. Ona je moj omiljeni tip, da smo bile zajedno u rijalitiju divno bismo se slagale, takve obožavam. Namešta smicalice, gora mi je od Munje i Terze zajedno. Obožava kadar i da je u temi, ona kao nema ništa sa trudom ženom - pričala je Veličkovićeva.

