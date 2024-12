Nekom smrkne, nekom svane: Nakon rasprave sa Enom, Luka doneo odluku da Sandri da još jednu šansu! (VIDEO)

Palo izvinjenje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Joca Novinar dao je reč Luki Vujoviću i Sandri Obradović kako bi progovorili o svom druženju, ali i problemu koji imaju već danima.

- To je moj otac poslao čestitku, on je od prvog dana nešto video u Sandri, nešto kao u mojoj sestri. On je tog stava jednostavno i napolju je imao sve reči hvale za Sandru. Čak je i pustio suzu, dirnulo ga je kad je ona onako reagovala nakon moje diskvalifikacije - rekao je Luka.

- Da li ti znači što su je pomenuli? - upitao je Joca.

- Pa od 40 čestitki, za nju je pozdrava bilo u 35 čestitki. Mislim da su mi poručili i da sam malo nepravedan prema njoj - rekao je Luka.

- Mi smo imali svađu u garderoberu, on je tvrdio da mu ja nisam prijatelj, a ranije me ovde predstavljao tako - rekla je Sandra.

- Sandra na šta ciljaš kada kažeš da u rijalitiju nije bio tu za tebe kada mu je bilo najgore? - upitao je Joca.

- Nisam to ja rekla, to je rekla Aleksandra - rekla je Sandra.

- Hoćete li se ljudi više upoznati? - upitao je Joca.

- Hoćemo nadam se, ako se bude ponašao kako treba - rekla je Sandra.

- Luka da li misliš da si se ogrešio? - upitao je Joca.

- Naravno da sam se ogrešio, ne priliči mi da joj kažem paljba, ali ona izazove u meni nešto što je neočkivano - rekla je Sandra.

Autor: N.P.