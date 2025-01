Nije pokrenuo DNK proces, po zakonu nema obaveze: Ivanova sestra u programu uživo odlučila da stane na put tvrdnjama da je on LOŠ OTAC (VIDEO)

Teodora progovorila o Ivanovom očinstvu!

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Jovan Ilić i Anastasija Buđić uključili su sestru Ivana Marinkovića, Teodoru. Ona je imala potrebu da se oglasi i stane na put pričala da je njen brat loš otac.

- Pozdrav za moju Josipu. Kad si pomenuo temu Ivanovog očinstva, uvek kažem da će da se nađe vreme kad ću reći stvari koje mi leže na srcu. Ivan neće da se brani, sve je moj stav i moje mišljenje. Kad se pominje Ivanovo očinstvo, godinama posle smrti naše majke je provodio vreme sa mnom i sa Lenom, a nakon razvoda bralka 2011. Ivan živi sa mojom mamom i dolazio je da viđa Ivana. Moja majka je vodila dnevnik, pa je i to dopisivala. Nakon smrti naše majke Ivan i ja smo nastavili da viđamo Lenu, dok on nije ušao u rijaliti, a onda je i meni Lena bila uskraćena. To prvi put kažem. Ivan je vrlo posvećen otac, deca ga obožavaju. Što se tiče Željka Ivanu je rečeno da je on otac deteta, nije pokrenuo proces DNK, Miljana ga nije uspisala kao oca. Ako ćemo po zakonu on osim što nema obaveze, nema ni prava. Tri sezone za redom učesnici prepisuju, spočitavaju mu odnos sa Željkom, pa tu uključuju i Miljanu koja je promenljivog raspoloženja. Ona jedan dan da bubred, a sutra vam izvadi vaša dva. On ne sumnja da je to njegovo dete, ali on ne zna samo mu je rečeno da je njegovo dete. Ako treba da se ostvare neke obveze Ivana kao oca, niko ne zna šta daje, a šta ne daje, kao i za ćerku Lenu, niko ne zna da li daje ili ne. Ja neću da dajem informacije, samo ću da bacim crva. Sve može da se kaže osim da je Ivan loš otac. Ivan pre nije bio prilika da se pojavi pred samim sobom, a ne pred Lenom, iako ju je sve vreme zvao. Volela bih da se malo spusti lopta na tu temu - govorila je Teodora.

- Da li aludiraš da Ivan nije otac malog Željka? - pitao je Joca.

- Ne, samo nema potvrdu. Mariji Kulić to igra ulogu, možda i Miljani jer on ako nema prava i nije upisan kao otac... Ne mogu da tvrdim da mu brane, ali hoće same. Ako već traže da učestvuje u alimentaciji, što ga ne upišu kad tvrde da je otac? Ja verujem da je otac, ali rubrika stoji prazna - dodala je Ivanova sestra - pričala je ona.

- Da li Lena posle nije htela da dolazi ili je Goca zabranila? - pitao je Joca.

- Ne bih htela, neka pametni ljudi zaključe - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić