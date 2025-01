Nakon porođaja prvi put otvorila karte, evo šta sad kaže za Terzu!

Milica Veličković danas se oglasila prvi put nakon porođaja, putem uživo prenosa na društvenoj mreži TikTok. Mnoge je zanimalo kako sad gleda na odnos sa Borislavom Terzićem Terzom i da li je dolazak male Barbare doneo i želju da mu oprosti sve što se desilo u "Eliti".

- Kako se osećaš nakon porođaja? - glasilo je pitanje.

- Kao što izgleda, bukvalno - rekla je Milica.

- Na koga liči beba? Ko će će biti kum? - glasilo je sledeće pitanje.

- Nemam pojma na koga liči, na mene ne. Kuma ili kum će biti neko od mojih prijatelja - odgovorila je Milica.

- Kako si podnela da nemaš muža kad si izlazila iz porodilišta? - bilo je jedno od pitanja.

- Nikako, odvratno, baš mi je bilo katastrofa. Nikome ne bih poželela taj osećaj, nikad to neću preboleti to dešavanje. Nema šta ja da opraštam, Barbara neka oprosti kad dođe vreme za to. Ništa ne opraštam, niti imam potrebe, NN lica me ne zanimaju. Neću da pričam o privatnim stvarima i to je to - rekla je Milica.

Autor: A. Nikolić