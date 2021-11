POSLEDNJI TOPLI VIKEND PRED JAKO ZAHLAĐENJE! Srpski meteorolog objavio prognozu - evo šta nas očekuje do kraja novembra

Ovog vikenda Srbija će biti pod uticajem snažnih ciklona.

Poznati srpski meteorolog Đorđe Đurić objavio je, u svojoj najnovijoj prognozi, da Srbiju za vikend očekuje promenljivo i veoma toplo vreme, a usled "fenskog" efekta južnog vetra temperature će ponegde dostići i 20 stepeni. Nakon vikenda nas očekuje zahlađenje, ponegde i prvi sneg u nižim predelima.

"Ovog vikenda Srbija će biti pod uticajem snažnih ciklona, ali njihov položaj biće takav da nad našim područjem preovladava snažno južno visinsko strujanje. Usled ovakve sinoptičke situacije sa juga i sa Mediterana struji veoma topla vazdušna masa, a istovremeno sa severa Afrike stižu i čestice peska iz Sahare, pa kiša sadrži te čestice. Iako retka, to je potpuno prirodna pojava i vidljiva najviše na vozilima i drugim brojnim predmetima kada se osuše nakon kiše", kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Đurić je dodao, da ovog jutra Vojvodina i sever Srbije su pod uticajem severnog strujanja, pa su temperature oko četiri do pet stepeni dok je ostatak Srbije pod uticajem južnog strujanja, pa su temperature u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji od 15 do 17 stepeni. Na Kopaoniku je padao sneg.

"Pred nama je veoma topao dan i biće uglavnom pretežno sunčano ili umereno oblačno, a kiše i pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom na jugu Srbije. U toku večeri kiša i pljuskovi očekuju se ponegde i u ostalim predelima Srbije. Maksimalna temperatura biće danas od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15 stepeni", dodaje Đurić.

U Srbiji će u nedelju i dalje biti veoma toplo. Tokom dana će biti dosta sunčanih intervala i perioda, a južni vetar biće u pojačanju i biće i dalje fenskog efekta, a biće i umeren do jak. Maksimalna temperatura biće od 13, na severozapadu do 19 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15 stepeni.

"Krajem dana na severozapadu i jugozapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Početkom sledeće sedmice cikloni će svojim centrima se izmestiti iz Đenovskog zaliva i centralne Evrope dalje ka istoku i severoistoku, a u sklopu njih do Srbije će sa severa i severozapada doći i do prodora hladnog fronta, a sa njim i do prodora veoma hladne vazdušne mase sa severa", kaže meteorolog.

Đurić je takođe naveo, da će u ponedeljak nakon oblačnog i kišovitog jutra, tokom većeg dela dana biti suvo sa sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći novo jače naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima na jugu i zapadu Srbije. U Vojvodini će ostati suvo. Vetar će biti u skretanju na umeren do jak severozapadni. Maksimala temperatura će se u ponedeljak kretati od četiri stepena na severozapadu, do 14 na istoku Srbije, u Beogradu do 8 stepeni.

"U utorak na severu Srbije suvo, a u ostalim predelima ujutro i pre podne oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, posle podne razvedravanje. Duvaće jak severozapadni vetar i biće veoma hladno. Maksimalna temperatura od jedan stepen na jugu i jugoistoku do pet na severu Srbije i u Beogradu. U sredu malo toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10 stepeni. Vetar će biti u skretanju na jugozapadni i biće u pojačanju - objašnjava Đurić.

U četvrtak i petak pod uticajem đenovskog ciklona stiže novo naoblačenje sa kišom, u košavskom području uz jak, na udare i olujni jugoistočni vetar.

"Maksimalna temperatura u četvrtak ponegde i do 15 stepeni, a u petak usled premeštanja ciklona severoistočno od našeg područja osetnije zahlađenje, pa će kiša na planinama preći i u sneg, a tokom večeri i noći kiša će preći u susnežicu i vlažan sneg ponegde i u nižim predelima na jugu i na zapadu Srbije. U petak temperatura u padu za oko 10 stepeni, a jugoistočni vetar u skretanju na jak severozaapdni. Potom, u nastavku sledećeg vikenda, suvo i prohladno. I dok u zapadnim i centralnim predelima Evrope i u oblasti Alpa ovih dana preovladavaju pravi zimski uslovi sa snegom, jugoistok Evrope i Srbija pod uticajem su veoma tople vazdušne mase. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za kraj novembra od šest do 10 stepeni, vidimo da da će temperature ovog vikenda biti i za sedam do 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine", zaključuje meteorolog.

Početkom slededeće sedmice temperature će biti u padu za 10 do 15 stepeni, pa će one biti i ispod prosečnih vrednosti, da bi zatim prvih dana decembra usledio ponovni porast, ali vrlo brzo i pad i onda bi on

