Meteorolog objavio najnoviju prognozu: Stiže OTOPLJENJE, a evo KADA se očekuju kratkotrajni pljuskovi

Srpski meteorolog Marko Čubrilo objavio je najnoviju prognozu i najavio da da se temperature polako vraćaju u prosečne vrednosti.

Od danas se temperature polako vraćaju u prosečne vrednosti, a očekuje se manje pogoršanje u četvrtak, a nešto jače, ali prolazno u nedelju. Oba će biti tipična prolećna, bez jačeg zahlađenja.

– Operativni proračuni su trenutno u velikoj meri umanjili snagu otopljenja koja sledi posle 11.04. ali ono na ansamble članovima oba modela i dalje izgleda dosta jako. Sredinom meseca verovatno malo svežije i nestabilno.

– Posle veoma hladnog jutra koje je velikom delu regiona donelo kasni mraz, tokom dana malo do umereno oblačno i malo toplije nego proteklih dana ali i dalje relativno sveže za ovaj deo godine. Više oblaka na jugu i jugoistoku regiona ali će se uglavnom zadržati suvo vreme. Dnevni maksimum do +8 ponegde na oblačnom jugu do oko +13 na sunčanijem severu i zapadu regiona. Vetar slab do umeren, severozapdni. Naredna dva dana suvo uz dalje otopljenje. U utorak ujutro ponegde slab, prizeman mraz u nizijama i slab mraz preko 800mnv. Tokom dana toplije uz pretežno sunčano vreme i maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa, dok biu sredu ponegde moglo biti i oko +21 stepen Celzijusa. Krajem dana u sredu ka nama će se preko Italije približavati vrlo slab ciklona, a sa zapada slab hladan front – napisao je Čubrilo.

To će u sredu krajem dana na jugu regiona usloviti naoblačenje koje će lokalno doneti kišu i grmljavinske pljuskove. U noći ka četvtku i u četvrtak tokom dana to naoblačenje će se premeštati preko regiona donoseći lokalnu pojavu kiše i pljuskova, posebno nad južnim, jugoistočnim i istočnim delovima regiona, dok će na zapadu biti znatno manje padavina, a ponegde će i izostati. Vetar će na kratko okrenuti na severozapadni smer ali se jači udari i ne očekuju. Dnevni maksimum malo niži, posebno u predelima gde bude pretežno oblačno i kretaće se od +10 do +15 stepeni Celzijusa.

U petak i subotu ponovo pretežno sunčano i toplo uz južni vetar i maksimume koji bi ponegde mogli dostizati i oko +23 stepena Celzijusa. U subotu krajem dana na zapaadu povećanje oblačnosti koje će biti posledica premeštanja nešto jačeg hladnog fronta koji nam oko 10.04. donosi prolazno ali izraženije pogoršanje uz kišu i grmljavinske pljuskove u nizijama i prolazan sneg preko 900mnv. Vetar će okrenuti na severozapadni i u zoni fronta na kratko može biti jak. Dnevni maksimum u padu i trebao bi se kretati od +6 do +13 stepeni Celzijusa.

– Posle 11.4. sledi stabilizacija i otopljenje ali su jutarnji operativni proračuni GFS-a i ECMWF-a u velikoj meri umanjili količinu toplog vazduha koja bi stigla do našeg dela Evrope i glavninu te topline zadržavaju na Afrikom i krajnjim jugom Evrope, dok ansamble članovi oba modela i dalje imaju signal za jače otopljenje. Videćemo za par dna koja će opcija preovladati – napisao je Čubrilo i dodao:

– Svakako deluje da otopljenje ne bi duže potrajalo i oko 16.4. bi trebalo očekivati nestabilno i svežije vreme. Od danas polako ulazimo u prolećni režim vremena bez najave da u skorije vreme može biti jačeg zahlađenja.

