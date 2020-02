Vučić: Srbija nije slaba Tadićeva i Jeremićeva zemlja i nije džak za udaranje! To mi nikada neće oprostiti

Predsednik Srbije večeras govori o svim aktuelnim političkim pitanjima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne može da odgovara svakoga dana na optužbe da je diktator ili da je neuračunljiv.

- Ne mogu da pronađu ništa što sam ukrao, nikada nisam opljačkao svoj narod. Nije mi važnije da budem predsednik od toga da budem običan čovek. Ja nisam idealan čovek i neko ko je bezgrešan, ne poznajem nikoga ko je bezgrešan, pogotovo ne u politici, ali za razliku od onih koji su tu mržnji iskazivali, ne mogu da mi nađu da sam išta ukrao. Nikada nisam pokrao i opljačkao svoj narod. I to je nešto na šta sam veoma ponosan - rekao je Vučić.

On je objasnio zašto se tako često nalazi na udaru dela opozicije.

- Ja ću večeras pokušati da odgovorim na tu njihovu mržnju. Ja sam njihova meta. Za to postoje dva razloga. Đilas ne može da se dogovori sa svojim pulenima, koji ne mogu da se pohvale baš časnim zanimanjem. Kada sam ušao u ovu priču, znao sam da me očekuje prljava kampanja. Drugi razlog je srpski integritet. Danas sam proveo vreme sa Sergejem Šojguom. On je rekao da se Srbija mnogo promenila nabolje, a da to samo pravi državnik može da sprovede u delo. Mi smo mala zemlja, ali ponosna, o njenom integritetu odlučuju samo građani Srbije - naglasio je predsednik Srbije.

- I kineski ministar je pre nekoliko dana rekao da ceni Srbiju jer je mala zemlja, a donosi svoje odluke, to je ono što u političkom smislu smeta mnogima, jer smo mi mala zemlja, ali u granicama koliko je to moguće mi donosimo samostalno odluke i o tome odlučuju građani Srbije - kazao je predsednik Srbije.

Na konstataciju novinara da je francuski predsednik Emanuel Makron pohvalio ekonomske rezultate Srbije, Vučić je istakao da je Makron tom prilikom "pohvalio Vučića" i zahvalio se na hrabrosti što je to istakao.

Govoreći o parlamentarnim izborima, predsednik Srbije je istakao da će ovo biti poslednji na kojima će on biti nosilac liste SNS-a.

- Ovo su poslednji izbori na kojima ću nositi listu Srpske napredne stranke, ali su ovi izbori sudbinski važni za Srbiju - istakao je Vučić i dodao:

"Posmenjivaćemo 50 odsto ljudi na lokalu i još 50 odsto ljudi u Parlamentu, da bismo mogli još bolje i brže da napredujemo".

Vučić je komentarisao i brzinu kojom zemlja napreduje.

- Srbija je došla do toga da je jedna od dve, tri zemlje koja najbrže napreduje. Ne možemo mi da se merimo sa Nemačkom, ali napredujemo. Oni kažu Srbija će stići Mađarsku za 20 godina. Ali će je stići. A vašim tempom stigao bi nas Burundi - kaže predsednik.

Želi, kaže, bez obzira na sve udare, da pokaže ljudima da Srbija može da ide još brže napred.

On je otkrio i detalj koji je rekao ruski ministar odbrane Sergej Šojgu prilikom današnje posete Srbiji.

- Ne mogu da otkrijem ono što je meni rekao lično, ali znam šta je drugima rekao: "Vodite računa da ne ostanete bez Vučića, jer takvog više nećete imati" - otkrio je Vučić, a publika je ove reči ispratila gromoglasnim aplauzom.

Vučić je komentarisao i aktuelnu temu Kosova, te je rekao da su takse Prištine na srpsku robu uvedene zbog pritisaka spolja.

Vučić je rekao da su Albanci imali podršku jedne velike evropske sile.

- Znam ko je to uradio, sada znam. To je značajna, moćna strana sila. Posle toga imamo Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, sa neskrivenim ciljem. I Milo Đukanović kaže da "oni žele da imaju svoju crkvu". Imajte, ali ne uzimajte ono što nije vaše - rekao je Vučić.

- Srbija nije slaba Tadićeva i Jeremićeva zemlja. Srbija je danas zemlja koja ima stabilnu ekonomiju, velike plate, i nije više džak za udaranje. E to niko ne može da oprosti meni - istakao je Vučić uz gromoglasni aplauz gostiju koji se sa njim nalaze u studiju.

- Jeste li primetili da sam se držao disciplinovano da nikada ne kažem ni jednu težu reč da ne uvredim nekoga u regionu. Ćutao sam kada su u nebesa podizali srpskog ustašu ne bi li ponizili Srbe do kraja. Odete u Srebrenicu na godišnjicu zločina, tamo vas linčuju i nikada niko nije odgovarao za to. Interesantno je da nikada niko od stranaca nije ni pitao dokle se stiglo sa istragom. Zamislite da ovde dođe predsednik Veća ministara BiH i da se tako nešto desi i da nas nikada niko ne pita za to - rekao je predsednik Srbije.

Komentarišući plan "Srbija 2025", Vučić je rekao da je suština da moramo da se borimo i da probamo da vratimo naše ljude iz inostranstva. On je rekao da se 20 ljudi vratilo iz Kembridža i da je sa njim tu vest podelila premijerka Ana Brnabić.

- Želimo da omogućimo tim ljudima privatne plate. Možda ne plate kao što bi imali u stranih zemljama, ali da mogu pristojno da rade, da pristojno žive u svojoj zemlji i da budu zadovoljni što doprinose svojoj zemlji. Od ključnog značaja za nas je da ubedimo ljude da ovde imaju budućnost - rekao je Vučić.

- Siguran sam da ćemo naše planove da ispunimo, da prosečna plata bude oko 900 evra, da prosečna penzija bude oko 430 evra. I zato su mi smešne priče o poskupljenjima, kad pojeftini nafta za 5 dinara to nije vest, ali kad poskupi za 0,5 dinara to je vest, ali takvi smo mi ljudi - rekao je predsednik Srbije koji je naglasio da će o rezultatima ovog plana moći da se govori već 2022/23.