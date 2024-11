Gastoz i Anđela vs Marinkovići! Đuričićeva osula po Jeleni i šakom i kapom, Ivan brže bolje skočio u odbranu bivše: Bitan ti je želudac...(VIDEO)

Pljušte uvrede!

U toku emisije "Pretres nedelje" došlo je do žestoke svađe zbog Anđele Đuričić i Jelene Ilić, u koju su se umešali i Ivan Marinković i Marko Đedović kako bi izneli svoj sud o svemu što su od njih dve čuli za crnim stolom.

- Malopre se postavilo pitanje da li se Jelena Ilić vređala sinoć? Gastoz vređa Jelenu zbog našeg sukoba, Kačavenda je primer od prošle godine i to nema veze sa mnom - rekao je Ivan.

- Je*em te u usta bre, vi ste mene vređali cele prošle godine - rekla je Milena.

- Gastoz joj viče ku*etino, radodajka, samo je vređa. Pa na šta to liči? Anđela sada gazi Jelenu zbog Gastoza - rekao je Ivan.

- Ja radim kako osećam, sad ćeš da me saslušaš - rekla je Anđela.

- Anđela se setila danas da udari na nju, a Jelena je nju sve vreme branila - rekao je Ivan.

- Ljudi Ivan je nas ubeđivao da je radodajka prošle godine Maji rekao iz najbolje namere, možda je i Gastoz. Ja se slažem da je to uvreda, ali je i za Maju, a tebi to nije bila uvreda iz njegovih reči. Ne mislim da su Jelena i Anđela neke drugarice i imam razloge zbog čega to ne mislim. Ja sam ušao spolja i ne mislim da su bile kad bile drugarice, to je bilo sputi, pa prospi kao što sam čuo i video - rekao je Đedović.

- Poenta je da otkako je sa Gastozom i koristi priliku da prebaci priču, kao što je sa Jelene na mene na nominaciji. Anđelini fanovi su zaboravili šta sam uradio za nju, a bitan je želudac - dodao je Ivan.

- Jelena, vi ste smešni i jadni i ja to ne mogu ništa da radim. Ja šta god da vam kažem, zajedno ste smešni - rekao je Gastoz.

- Milane, što se mene tiče, ja sam jedno 50 puta rekla da mene niko ne treba da brani, pogotov ne Ivan. Ja sam na nominacijama shvatila neke stvari, ko me voli, ko me ne voli. Ljudi mene ne zanima ko šta misli o meni - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.